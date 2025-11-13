Vor der großen Tour: Helene Fischer will Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen

Helene Fischer durchlebt gerade die "schönste Phase". Im Interview mit "Brisant" erzählt sie, warum sie sich auf Weihnachtsmärkte und Schlemmereien freut - und wie sie sich auf ihr Bühnenjubiläum vorbereitet.

"Ich bin sehr, sehr glücklich", sagt Helene Fischer (41) im Gespräch mit "Brisant"-Promi-Expertin Susanne Klehn. Im Sommer wurde die 41-Jährige zum zweiten Mal Mutter. Sie genießt die neue Lebensphase, die auch von Vorfreude geprägt ist. "Es ist gerade momentan die schönste Phase, weil ich auf etwas warten darf - wie viele Fans natürlich auch - im nächsten Jahr geht's wieder los", erzählt sie. Was sie damit meint: 2026 steht ihr großes Comeback auf der Bühne bevor. Dann feiert Fischer ihr 20. Bühnenjubiläum mit spektakulären Stadionkonzerten und einer 360-Grad-Bühne.

Doch aktuell steht etwas anderes im Mittelpunkt. "Ich genieße einfach im Moment so sehr die Ruhe und den kompletten normalen Wahnsinn des Alltags", sagt Fischer. "Ich bin wahnsinnig dankbar, dass alle gesund sind, dass es allen gutgeht - und ja, besser könnte es grade nicht sein."

Zwischen Mama-Alltag und Bühnen-Helene

Der Alltag der zweifachen Mutter sieht momentan ganz anders aus als zu Showzeiten. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Rollen sei nicht immer einfach: "Ich switche gerade von meiner anderen Rolle zur beruflichen Helene."

Um Letztere nicht zu vergessen, hat die Entertainerin eine ganz besondere Routine entwickelt. "Bei mir kommen viel Erinnerungen und Emotionen erst dann wieder hoch, wenn ich Videos sehe", erzählt sie. Sie verbringe manchmal die Abende damit, ein bisschen im Internet zu stöbern und sich ihre Videos von früher anzusehen. "Das tut mir einfach gut - einfach wieder so ein bisschen zu wissen: Es gibt ja auch noch die andere Seite von mir", erzählt sie.

Weihnachtsmarkt statt Weihnachtsshow

Dieses Jahr ist für Helene Fischer etwas ganz Besonderes - abgesehen von Corona ist es das erste Jahr ohne ihre legendäre ZDF-Weihnachtsshow. "Eigentlich bin ich sonst immer jetzt schon mitten in den Vorbereitungen für meine Show und habe den Kopf ganz woanders", sagt sie. Vom Besuch eines Weihnachtsmarkts etwa konnte sie in den vergangenen Jahren nur träumen. Dieses Jahr könne sie das alles zum ersten Mal wieder ein bisschen mitnehmen. "Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen."

Was das konkret bedeutet? Durch die kommende Vorweihnachtszeit werde sie sich "durchschlemmen", kündigt Fischer mit einem Lachen an. "Ich werde auch die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen." Auf die Frage, ob sie denn jetzt nicht schon auf Weihnachtsschleckereien verzichten müsse, hat sie eine klare Antwort: "Also generell bin ich tatsächlich ein totaler Lebemensch, auch wenn man denken könnte, ich bin das ganze Jahr über super diszipliniert. Das ist überhaupt nicht so. Ich lasse das Leben wirklich Leben sein und lasse es auch richtig krachen."

Kindgerecht kochen heißt nicht Diät

Besonders im "Mama-Alltag" sei das Thema Ernährung ein ganz anderes als viele denken würden. Sie kocht kindgerecht und isst auch alles mit - das sei aber eben nicht nur Hühnchen mit Gemüse, scherzt sie. Ihre erste Tochter kam im Dezember 2021 zur Welt, die zweite im August 2025.

Wenn das neue Jahr startet, wird sie allerdings die Reißleine ziehen: Ab Januar beginne sie dann mit der Vorbereitung, erklärt die Sängerin. Dabei gehe es aber nicht um Äußerlichkeiten wie Kalorien zählen oder "in Shape zu kommen". Ihr Ziel: Die Stadiontour "physisch durchzuhalten", sprich an Kondition und Muskeln zu arbeiten.

Vorfreude auf 2026

Die Vorfreude auf ihr großes Comeback ist Fischer deutlich anzumerken. Trotz Herausforderungen, Planung und Organisation wolle sie "die Zeit meines Lebens mit den Fans verbringen und auch wieder feiern und mich ausleben dürfen auf der Bühne", schwärmt sie. Mit ihren Stadionkonzerten und der spektakulären 360-Grad-Bühne will sie im kommenden Jahr neue Maßstäbe setzen und ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gebührend feiern. Insgesamt umfasst die Tour 14 Open-Air-Konzerte zwischen dem 10. Juni und 17. Juli 2026 in elf Städten.

Bis dahin heißt es aber: Plätzchen naschen, Glühwein trinken und die Weihnachtszeit genießen wie nie zuvor.