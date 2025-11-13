Vor der großen Tour: Helene Fischer will Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen

Helene Fischer durchlebt gerade die "schönste Phase". Im Interview mit "Brisant" erzählt sie, warum sie sich auf Weihnachtsmärkte und Schlemmereien freut - und wie sie sich auf ihr Bühnenjubiläum vorbereitet.
"Ich bin sehr, sehr glücklich", sagt Helene Fischer (41) im Gespräch mit "Brisant"-Promi-Expertin Susanne Klehn. Im Sommer wurde die 41-Jährige zum zweiten Mal Mutter. Sie genießt die neue Lebensphase, die auch von Vorfreude geprägt ist. "Es ist gerade momentan die schönste Phase, weil ich auf etwas warten darf - wie viele Fans natürlich auch - im nächsten Jahr geht's wieder los", erzählt sie. Was sie damit meint: 2026 steht ihr großes Comeback auf der Bühne bevor. Dann feiert Fischer ihr 20. Bühnenjubiläum mit spektakulären Stadionkonzerten und einer 360-Grad-Bühne.