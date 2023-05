1 Wird von kommender Woche an wieder in voller Klassenstärke unterrichtet? Foto: dpa/Uwe Anspach

Ditzingen - Einen Tag vor der Entscheidung in Berlin über die Fortsetzung des Lockdown können die Positionen in der Schullandschaft nicht unterschiedlicher sein. Mit Verweis auf die soziale Förderung der Kindern fordert die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) Präsenzunterricht im Klassenzimmer. Manch Rektor hingegen wie der Ditzinger Schulleiter Jörg Fröscher betont den Gesundheitsschutz der Kinder und setzt unter anderem auf Fernunterricht. Andreas Schneider wird noch deutlicher, würde die Situation gerne als Chance begreifen wollen, um das Schulslystem grundlegend zu verändern. Der ehemalige Ausbildungsleiter des Laserspezialisten Trumpf in Ditzingen sagt: „Man kann nur in der Schule lernen? Das ist völliger Quatsch.“