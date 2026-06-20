Volle Mittelmeerstrände, lange Staus, teure Flüge: Wer den Sommer entspannter starten will, muss nicht weit fahren, denn Deutschland ist ein Land der Seen. Diese sechs sind besonders schön.
Der Sommer kommt mit großen Schritten und mit ihm die erste große Reiselust des Jahres. Wer im Juni reflexartig an überfüllte Mittelmeerstrände, zähen Verkehr Richtung Süden oder ausgebuchte Flieger denkt, übersieht leicht, was vor der Haustür liegt. Deutschland ist ein Land der Seen: vom Alpenrand bis an die mecklenburgische Weite reihen sich Wasserflächen, an denen sich Erholung, Natur und Familienprogramm mühelos verbinden lassen. Der frühe Sommer ist dafür oft der ideale Zeitpunkt: Die Tage sind lang, das Wasser wärmt sich auf, und der ganz große Ferienansturm lässt vielerorts noch auf sich warten. Sechs Ziele, die sich jetzt besonders anbieten.