Vor der Bundestagswahl: Merz: Kein Bürgergeld für Arbeitsunwillige

2 Die Kanzlerkandidaten beantworten in der ARD-Sendung live nacheinander die Fragen eines repräsentativ ausgewählten Publikums Foto: Kay Nietfeld/dpa

Sechs Tage vor der Bundestagswahl stellen sich vier Kanzlerkandidaten in einer ARD-Sendung live den Fragen von Wählerinnen und Wählern. Einer von ihnen sagt, ohne «Zumutung» werde es nicht gehen.











Berlin - Mit der Ankündigung von Steuersenkungen und radikalen Änderungen beim Bürgergeld hat Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in der ARD-"Wahlarena" versucht, bei den Wählern zu punkten. "Diejenigen, die nicht arbeiten, aber arbeiten können, werden in Zukunft kein Bürgergeld mehr bekommen", kündigte Merz für den Fall einer von der Union geführten Regierung nach der Bundestagswahl am 23. Februar an.