4 Das Auto fing am Nachmittag auf der A 81 Feuer. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Auf der A 81 vor der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen hat am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Stuttgart ein Fahrzeug Feuer gefangen, Staus sind die Folge.











Ein VW Passat ist am Donnerstagnachmittag auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen in Brand geraten. Dies zog massive Verkehrsbehinderungen nach sich. Das meldet die Polizei.