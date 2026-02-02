Vor den Winterspielen: Triple-Olympiasieger Michael Greis erwartet ein „Fest des Sports“

Als Biathlet erlebte Michael Greis 2006 die beste Zeit seiner Karriere – nun blickt er auf Olympia 2026 und erklärt, warum für ihn Nachhaltigkeit wichtiger ist als Zentralisierung.
Michael Greis wurde vor 20 Jahren zur Olympia-Legende. Bei den Winterspielen in Turin holte er, knapp 100 Kilometer vom Hauptort entfernt, in San Sicario drei Goldmedaillen. „Danach war die Euphorie riesig“, sagt der Ex-Biathlet, der sich auf die nächsten Olympischen Spiele im Norden Italiens, die am Freitag beginnen, sehr freut: „Ich erwarte ein Fest des Sports.“