Vor den Wahlen in Sachsen: Ein Pfarrer sagt der AfD den Kampf an: „Ich kann ihnen schaden“

1 Pfarrer Justus Geilhufe blickt mit Sorge auf den Aufstieg der AfD in seiner Kleinstadt und in ganz Sachsen. Foto: STZ/Dürr

Im sächsischen Großschirma dominiert die AfD: im Stadtrat mit 50 Prozent und bald wohl mit einem Bürgermeister. Pfarrer Justus Geilhufe ist ihr wahrscheinlich größter Gegner.











Link kopiert



Der ehemalige Bürgermeister von Großschirma wäre womöglich noch am Leben, wenn die AfD nicht mit solcher Härte gegen ihn vorgegangen wäre, glaubt Justus Geilhufe. Der evangelische Pfarrer ist in der sächsischen Kleinstadt der wohl größte Gegner der AfD . Streit in den Stadtrat-Sitzungen, Dienstaufsichtsbeschwerden und Beiträge in den sozialen Medien – das alles habe dem früheren Rathauschef Volkmar Schreiter (FDP) mächtig zugesetzt, erinnert sich Pfarrer Geilhufe. Schreiter sei auch an der Atmosphäre im Ort zugrunde gegangen, im Oktober 2023 hat er sich das Leben genommen.