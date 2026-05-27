Vor den «Midterms»: Trump-Kandidat Paxton gewinnt Vorwahl in Texas

Bei den Vorwahlen der Republikaner in Texas steht ein langjähriger Amtsinhaber einem Wunschkandidaten von Präsident Trump gegenüber. Die Wahl gilt auch als Test für den Präsidenten.
Washington - Der von Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Ken Paxton hat sich im Bundesstaat Texas in der parteiinternen Vorwahl für einen Sitz im US-Senat durchgesetzt. Paxton behauptete sich mit deutlichem Vorsprung gegen den langjährigen Amtsinhaber John Cornyn, wie der Sender CNN und andere Medien berichteten. Nach Auszählung von knapp 70 Prozent der Stimmzettel konnte sich Paxton in der Stichwahl rund 63 Prozent der Stimmen sichern, Cornyn lag bei etwa 36 Prozent.