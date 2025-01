Vor den Australian Open: Sophia Thomalla auf Kunst- und Kulturtrip in Melbourne

1 Sophia Thomalla begleitet Alexander Zverev häufig auf seinen großen Turnieren, hier im vergangenen Sommer bei den US Open in New York City. Foto: imago/ABACAPRESS / Guerin Charles/ABACA

Während sich Alexander Zverev auf die Australian Open vorbereitet, erforscht seine Partnerin Sophia Thomalla die Kulturszene Melbournes. In den sozialen Medien nimmt sie ihre Fans mit auf eine kunstvolle Entdeckungsreise durch zwei berühmte Galerien.











Am 12. Januar startet mit den Australien Open das erste Grand-Slam-Turnier der Saison. Und natürlich will die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev (27), endlich seinen Fluch überwinden und zum ersten Mal in seiner Karriere eines der vier bedeutendsten Tennis-Turniere gewinnen. Dazu befindet sich die aktuelle Nummer zwei der Welt bereits seit einigen Tagen Down Under. Mit dabei ist in diesem Jahr einmal mehr auch seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla (35), die ihre Fans auf ihrem offiziellen Instagram-Account wie gewohnt an ihren Highlights in Australien teilhaben lässt.