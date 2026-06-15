Vor den Augen von Angehörigen: Zwölf Tote bei Flugzeugabsturz in Missouri

Angehörige müssen in Butler mitansehen, wie ein Flugzeug kurz nach dem Start verunglückt. Alle Menschen an Bord sterben dabei. Ein vorläufiger Untersuchungsbericht soll in 30 Tagen vorliegen.

Butler - Bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri sind Behördenangaben zufolge alle zwölf Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine eines örtlichen Unternehmens habe nach dem Start nicht an Höhe gewinnen können, zitierte die "Washington Post" den Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Bates County, Dennis Jacobs.

Das Flugzeug habe daraufhin eine plötzliche Wendung vollzogen und sei in steilem Winkel auf den Boden aufgeschlagen. Jacobs zufolge konnten sich weder der Pilot noch die elf Passagiere retten, wie die Zeitung schreibt. Sie seien auf dem Weg gewesen, den Nachmittag mit Fallschirmspringen zu verbringen.

Behörde will Radardaten und Wetterinfos auswerten

Dem Zeitungsbericht zufolge wollte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB noch heute am Unfallort eintreffen, um den Absturz zu untersuchen. Ausgewertet werden sollten Radardaten, Wetterinformationen, Wartungsunterlagen sowie medizinische Unterlagen des Piloten. Ein vorläufiger Bericht werde in 30 Tagen vorliegen, zitierte das Blatt einen NTSB-Sprecher.

Nach Angaben der Autobahnpolizei auf der Plattform X hatte sich der tödliche Absturz in der Nähe eines Flugplatzes im Raum der Kleinstadt Butler südlich von Kansas City ereignet. Behördenangaben zufolge stürzte das Flugzeug am späten Sonntagvormittag (Ortszeit 11.35 Uhr) ab.

Die "Washington Post" zitierte Sheriff Chad Anderson aus Bates County mit der Aussage, dass Angehörige am Boden Zeugen des Absturzes geworden seien. Auf einer vom Sheriff-Büro angekündigten Pressekonferenz hieß es, dass es sich nicht um ein Passagierflugzeug einer kommerziellen Fluggesellschaft handele. Nach allem, was bekannt sei, sei der Absturz ein Unfall gewesen.