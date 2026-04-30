Der Staatsbesuch des britischen Königspaares in den USA endet mit einem Fototermin im Weißen Haus. Trump lobte Charles überschwänglich als "größten König". Während der US-Präsident die Kameras sucht, bleibt der Monarch reserviert. Nun reisen die Royals weiter nach Bermuda.
Am letzten Tag des Staatsbesuchs von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) in den Vereinigten Staaten hat US-Präsident Donald Trump (79) das britische Königspaar im Weißen Haus offiziell verabschiedet. Der Besuch, der über vier Tage andauerte, endete mit einem kurzen gemeinsamen Fototermin an der South Portico - begleitet von demonstrativer Herzlichkeit auf der einen und zurückhaltender Distanz auf der anderen Seite.