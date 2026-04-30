Der Staatsbesuch des britischen Königspaares in den USA endet mit einem Fototermin im Weißen Haus. Trump lobte Charles überschwänglich als "größten König". Während der US-Präsident die Kameras sucht, bleibt der Monarch reserviert. Nun reisen die Royals weiter nach Bermuda.

Am letzten Tag des Staatsbesuchs von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) in den Vereinigten Staaten hat US-Präsident Donald Trump (79) das britische Königspaar im Weißen Haus offiziell verabschiedet. Der Besuch, der über vier Tage andauerte, endete mit einem kurzen gemeinsamen Fototermin an der South Portico - begleitet von demonstrativer Herzlichkeit auf der einen und zurückhaltender Distanz auf der anderen Seite.

Trump bezeichnet Charles als "größter König" "Der größte König, in meinen Augen", sagte Trump vor laufenden Kameras über Charles, während beide sich gemeinsam mit First Lady Melania Trump (56) und Königin Camilla für Fotos positionierten. Der Moment unterstrich die sichtbar unterschiedlichen Herangehensweisen: Trump suchte aktiv die Interaktion mit den Medien, während der britische Monarch deutlich reservierter wirkte.

Kurz nach dem Fototermin zogen sich die beiden Delegationen ins Innere des Weißen Hauses zurück, bevor das Treffen bereits nach wenigen Minuten wieder beendet war. Anschließend setzte das Königspaar seine Reise zu weiteren Stationen im US-Bundesstaat Virginia fort. Trump verabschiedete die abfahrende Kolonne mit den Worten: "Großartige Menschen. Wir brauchen mehr solcher Menschen in unserem Land."

Besuch in Virginia und Reise nach Bermuda

Vor dem Abschiedsbesuch im Weißen Haus nahmen Charles und Camilla am Donnerstagnachmittag an einer Zeremonie auf dem Arlington National Cemetery teil. Dort legte der Monarch einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder - ein zentraler Ort des nationalen Gedenkens in den USA.

Zuvor hatten Charles und Camilla am Mittwoch der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York gedacht und einen Kranz am ehemaligen Standort des World Trade Centers niedergelegt.

Für den letzten Tag ihres Aufenthalts ist außerdem ein Besuch eines lokalen Gemeinschaftsfests in Virginia vorgesehen. Dort soll das Königspaar an einer sogenannten "Potluck"-Veranstaltung teilnehmen - einem typisch nordamerikanischen Konzept eines gemeinschaftlichen Essens.

Im Anschluss an den US-Aufenthalt reist das Königspaar weiter nach Bermuda. Das britische Überseegebiet ist eines der wenigen Territorien, in denen Charles weiterhin Staatsoberhaupt ist. Es ist sein erster Besuch dort in dieser Rolle.