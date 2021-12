1 Erst die Impfung, dann das VfB-Spiel. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Ideen, möglichst viele Menschen zu impfen, sind vielfältig. Erst ein Pieks und dann in die VfB-Kneipe hieß es zum Beispiel am Sonntag im Maulwurf in Stuttgart-Vaihingen.















Link kopiert

Stuttgart - Zwei Stunden vor Anpfiff herrscht vor dem Maulwurf in Stuttgart-Vaihingen an der Möhringer Landstraße bereits ein geschäftiges Treiben. Rund 15 Menschen haben sich davor versammelt und warten vor einem Zelt neben der Kneipe darauf, eingelassen zu werden. Um Punkt 15.30 Uhr öffnen Inhaberin Barbara Schreiber und Arzt Michael Hoyer das Zelt, um die Wartenden einzulassen.

Im Inneren gibt es aber kein Bier, sondern Impfstoff der Firma Moderna. Insgesamt 60 Impfdosen habe man mitgebracht, um sie vor dem Anpfiff des VfB-Spiels um 17.30 Uhr zu verimpfen, erzählt Hoyer. Angemeldet haben sich im Vorfeld 30 Impfwillige. „Aber wir hoffen natürlich, dass auch viele Menschen noch spontan kommen“, so Wirtin Barbara Schreiber. Das Angebot richte sich dabei nicht nur an die Stammgäste: „Jeder kann sich heute hier impfen lassen, egal wo er herkommt“, betont die Gastronomin.

„Sei furchtlos und geimpft“

Ein besonderes Schmankerl wie ein gratis Bier oder Ähnliches gibt es am Nachmittag für die Impflinge übrigens nicht: „Die Impfung sollte Belohnung genug sein“, findet Schreiber. Und auch ihre Gäste sind dieser Meinung. So wie Uwe und seine Frau Nicole, die sich vor dem Spiel gegen Köln ihre Boosterimpfung abholen. „Eigentlich hätten wir einen Termin im Januar gehabt, aber das war jetzt praktisch. So sind wir über die Feiertage sicher“, so die beiden. Die Aktion finden sie deshalb rundum gelungen: „Es gibt keine Wartezeit, und wir mussten nicht extra wohin fahren, weil wir ja eh hier hergekommen wären. So was sollte es viel öfter geben“, finden sie.

Und eine kleine Aufmerksamkeit gibt es am Ende für die Impflinge dann doch noch: T-Shirts mit dem VfB-Logo und den Worten „sei furchtlos und geimpft“, davon hat Schreiber 30 Stück vom VfB für die Aktion bekommen.