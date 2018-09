Vor dem VfB-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf Polizei rechnet mit Verkehrschaos

Von ks 21. September 2018 - 10:06 Uhr

Zu Fuß oder mit Stadt- oder S-Bahn sollten die Fans am Freitag zum VfB-Spiel kommen. Foto: dpa

Die Polizei rechnet mit einem Verkehrschaos, sollten zum Freitagsspiel des VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf die Fans überwiegend mit dem Auto kommen. Folgendes sollten Fans bei der Anreise beachten.

Stuttgart - Der VfB erwartet an diesem Freitag beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ein volles Haus – und Polizei und Verkehrsleitzentrale ein Chaos, wenn die Zuschauer massenhaft ihr Auto für den Weg ins Stadion nutzen. Wegen des Aufbaus für das Cannstatter Volksfest und das Landwirtschaftliche Hauptfest stehen im Neckarpark keine öffentlichen Parkmöglichkeiten zur Verfügung, warnt die Stadt.

Mehr zum Thema

Fußball-Fans sollten mit den Öffentlichen zum Spiel kommen

Es werden massive Verkehrsbehinderungen erwartet, wer nicht zum Spiel will, solle den Ort weiträumig umfahren. Und wer hin will, sollte die Stadtbahn nutzen. Die U 11 fährt von 18.05 Uhr an alle acht Minuten in den Neckarpark, mit S 1, 2 und 3 kann das Stadion alle fünf Minuten erreicht werden. Retour sind für 22.40 und 22.50 Uhr zwei Sonderfahrten (S 11) angekündigt.