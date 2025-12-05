Vor dem Verwaltungsgerichtshof: Wohnungseigentümerin zieht wegen Grundsteuer gegen Stadt Tübingen vor Gericht

Erst hatten sich die Stadt Tübingen und ihr OB Boris Palmer mit dem Eigentümerverein Haus&Grund über die Grundsteuer-Erhöhung gestritten. Jetzt wehrt sich eine Eigentümerin gerichtlich.
Die rückwirkende Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen ist bereits Ende Juni beschlossen worden, doch es kehrt auch gegen Ende des Jahres weiter keine Ruhe ein bei dem Thema. Erst hatte sich der Eigentümerverein Haus&Grund mit der Stadt Tübingen und ihrem Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) wochenlang über mögliche Rechtsverstöße bei der entsprechenden Grundsteuer-Satzung gestritten.