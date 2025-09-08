Vor dem Start ins neue Schuljahr: Diese 10 Stuttgarter Schulen surfen jetzt besonders schnell

Schnelles Internet für Stuttgarter Klassenzimmer: Pünktlich zum Schulstart sind zehn Schulen im Bezirk Vaihingen ans Glasfasernetz angeschlossen worden. Wir zeigen, welche.
Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet voran. Das ist auch nötig. Bereits 2020 titelte unsere Zeitung: „Baden-Württemberg ist Schlusslicht bei Internet-Anschluss von Schulen.“ Damals hatten lediglich 275 von 5000 Schulen im Südwesten Zugriff auf Gigabitverbindungen. In Stuttgart existiert seit 1996 ein Programm der Stadt mit dem Ziel, eine eigene Kommunikationsinfrastruktur für die Schulen aufzubauen.