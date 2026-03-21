Viele Fans von Michael Jackson warten gespannt auf das Biopic, das im April in die deutschen Kinos kommt. Im Vorfeld hat jedoch die Tochter des King of Pop heftige Kritik an dem Film und der Beteiligung der Nachlassverwaltung geübt. Darauf hat nun ein Anwalt in einer Stellungnahme reagiert.
Michael Jacksons (1958-2009) Nachlassverwaltung hat Paris Jacksons (27) Kritik an dem kommenden Biopic "Michael" zurückgewiesen. Die Tochter des unvergessenen King of Pop hatte die beiden Nachlassverwalter John Branca und John McClain scharf angegriffen und dabei auch einige Produktionsentscheidungen im Zusammenhang mit dem Film kritisiert. Ein Anwalt nannte diese Vorwürfe nun "Unsinn".