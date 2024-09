Vor dem Start der Königsklasse: Sammer sicher: VfB kommt in Champions League weiter

1 Als Spieler und Trainer für den VfB aktiv: Matthias Sammer Foto: Archiv/Baumann

Matthias Sammer glaubt fest daran, dass die Stuttgarter die Liga-Phase der Königsklasse überstehen. Die Mannschaft werde sich aber erst noch finden müssen, meint der Europameister von 1996, der einst selbst das VfB-Trikot trug.











Link kopiert



Nach Meinung von Ex-Fußballnationalspieler Matthias Sammer wird der VfB Stuttgart in der Champions League zumindest die K.o.-Phase sicher erreichen. „Unter die ersten Acht weiß ich nicht. Sie werden aber auf jeden Fall in diese Zwischengruppe kommen“, sagte der 56-Jährige in seiner Rolle als Prime-Video-Experte zu den Aussichten der Schwaben bei ihrer Comeback-Saison in der Königsklasse.