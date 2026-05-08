Die Grüne Jugend verhielt sich im Wahlkampf auffällig still. Kurz vor der Besiegelung des Koalitionsvertrags gehen die beiden Landessprecher mit dem Ergebnis hart ins Gericht.
Nach einem lauten Aufschlag im Herbst wurde es ruhig um die beiden damals frisch gewählten Landessprecher der Grünen Jugend in Baden-Württemberg. Die Reihen geschlossen halten, lautete die Devise bei den Grünen bis zur Landtagswahl am 8. März. Jetzt melden sich Theresa Fidušek und Jaron Immer umso lauter zu Wort. „Die CDU ist alles andere als der natürliche Partner für uns“, sagte Immer im Gespräch mit unserer Zeitung. Und seine Co-Sprecherin Theresa Fidušek urteilt: „Der Koalitionsvertrag ist an vielen Stellen viel zu unkonkret.“ Sie sehe eine gewisse Ambitionslosigkeit. „Wir müssen den Koalitionsvertrag in eine ambitionierte Politik umsetzen.“