Vor dem Nationalen Volkskongress: Warum Chinas Volkswirtschaft fairen Handel unmöglich macht

Beim Nationalen Volkskongress dürfte China am bisherigen Wirtschaftskurs festhalten – sehr zum Ärger seiner Handelspartner. Diese leiden zunehmend unter Pekings Industriepolitik.
Es gibt weltweit wohl kaum eine Veranstaltung, die derart trocken und bürokratisch ist, und dennoch von unzähligen Ökonomen mit Hochspannung verfolgt wird: Beim Nationalen Volkskongress ziehen ab Donnerstag knapp 3000 Delegierte in die Große Halle des Volkes, um den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des Landes abzunicken. Dieser NVK ist von besonderer Bedeutung, da ein neuer Fünfjahresplan verabschiedet wird – und damit Investitionen in Höhe von dutzenden Billionen an Dollar.