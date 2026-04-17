Vor dem Michael-Jackson-Special: Lets Dance-Stars erleben härteste Woche seit Staffelstart

Vor dem Michael-Jackson-Special am Freitagabend stoßen die "Let's Dance"-Paare sichtbar an ihre Grenzen. Promis und Profis sprechen unisono von der härtesten Trainingswoche der Staffel.
Am Freitagabend steht bei "Let's Dance" das Michael-Jackson-Special auf dem Programm (20:15 Uhr, RTL und RTL+) - doch hinter den Kulissen überwiegt bei Prominenten und Profitänzern derzeit vor allem Erschöpfung. In Interviews mit "RTL.de" vor der sechsten Liveshow schildern gleich mehrere Beteiligte, dass die vergangenen Tage so kräftezehrend waren wie nie zuvor in dieser Staffel.