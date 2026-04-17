Vor dem Michael-Jackson-Special: Lets Dance-Stars erleben härteste Woche seit Staffelstart

Vor dem Michael-Jackson-Special am Freitagabend stoßen die "Let's Dance"-Paare sichtbar an ihre Grenzen. Promis und Profis sprechen unisono von der härtesten Trainingswoche der Staffel.

Am Freitagabend steht bei "Let's Dance" das Michael-Jackson-Special auf dem Programm (20:15 Uhr, RTL und RTL+) - doch hinter den Kulissen überwiegt bei Prominenten und Profitänzern derzeit vor allem Erschöpfung. In Interviews mit "RTL.de" vor der sechsten Liveshow schildern gleich mehrere Beteiligte, dass die vergangenen Tage so kräftezehrend waren wie nie zuvor in dieser Staffel.

Der Grund: Auf die Paare wartet neben dem regulären Einzeltanz zusätzlich ein Jury-Gruppentanz. Der übliche Ruhetag am Samstag entfiel dafür komplett - stattdessen standen die Promis auch dort im Training, gecoacht von den Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi persönlich. Gustav Schäfer beschreibt den daraus entstehenden Druck gegenüber RTL unmissverständlich: "Das heißt nicht nur Jurytanz, weil die Jury da ist, sondern die gucken dir da auch richtig auf die Füße!" Zusätzlich zum Einzeltanz erwartet die Paare eine Jury Challenge: Jedes Duo muss einen ikonischen Jackson-Move in seine Choreografie einbauen. Für den Gruppentanz wurden die Paare in drei Teams aufgeteilt.

Dass in dieser Staffel mit dem "Boys vs. Girls"-Special bereits zwei Tänze an einem Abend gefordert waren, relativiert die aktuelle Belastung kaum. Der 2:40 Minuten lange Gruppentanz unter den Augen der Jury sei eine ganz andere Hausnummer, betont Profitänzerin Anastasia Maruster: "Dieser Jurytanz ist noch eine Stufe höher." Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: "Das war mit Abstand die schwierigste Woche!"

Noch drastischer formuliert es Kandidat Milano. "Für mich war das nicht nur die härteste Woche bei 'Let's Dance', sondern die härteste Woche meines Lebens", zitiert ihn der Sender. Auch Profitänzerin Patricija Ionel schlägt in dieselbe Kerbe - gemeinsam mit Willi Banner kämpfte sie mit ihrer Rumba: "Eine der schlimmsten Wochen, die wir je hatten."

Nachrückerin muss kämpfen

Anna-Carina Woitschacks Tanzpartner Evgeny Vinokurov berichtet bei Instagram ebenfalls über die bisher "härteste Woche. Ein Einzeltanz Tango plus ein Gruppentanz für die Jury Challenge - das war wirklich heftig. Sehr anstrengend, sehr intensiv, aber trotzdem immer wieder schön."

Ross Antony spricht bei Instagram von einer "sehr intensiven" Woche. "Aber wir werden alles für euch geben", verspricht er vor seiner Performance, die dieses Mal eine Rumba sein wird. Seine Tanzpartnerin Mariia Maksina spricht der gesamten Promi-Riege ihren Respekt aus. "Also, was ihr geleistet habt, das war wirklich - Respekt!", sagte sie laut RTL. Sie verbindet das Lob mit einer aufmunternden Prognose: "Ich glaube, wenn man diese Woche überlebt hat, schafft man auch die anderen Wochen."

Besonders eng wurde der Zeitplan für Bianca Heinicke. Die Influencerin rückt für die verletzt ausgeschiedene Esther Schweins nach und stieg erst am Montag mit Profi Zsolt Sándor Cseke ins Training ein. Zwei komplette Trainingstage fehlten dem Duo damit im Vergleich zur Konkurrenz. Entsprechend klang auch das Zwischenfazit der Content Creatorin: "Aktuell überwiegt bei mir ein bisschen das Gefühl der Überforderung." Bei Instagram bedankte sie sich an diesem Freitag bei ihrem Partner Timothy liebevoll für seine Unterstützung in der aufregenden "Let's Dance"-Zeit: "Ich danke dir, dass du mich auf diesem Abenteuer und dieser Erfahrung so sehr unterstützt und wir es gemeinsam erleben. Wir sind als Paar, als Team, als Familie so viel stärker dadurch zusammengewachsen und dürfen jeden Tag mehr lernen."

Songs von Michael Jackson im Fokus

Getanzt wird in Show sechs ausschließlich zu Titeln von Michael Jackson. Laut einer Mitteilung von RTL treten unter anderem Joel Mattli mit Malika Dzumaev (Cha Cha Cha zu "Don't Stop 'Til You Get Enough"), Nadja Benaissa mit Vadim Garbuzov (Rumba zu "I Just Can't Stop Loving You"), Gustav Schäfer mit Anastasia Maruster (Tango zu "Smooth Criminal") und Bianca Heinicke mit Zsolt Sándor Cseke (Contemporary zu "Earth Song") an.

Ebenfalls dabei: Ross Antony mit Mariia Maksina (Rumba zu "Human Nature"), Willi Banner mit Patricija Ionel (Rumba zu "Liberian Girl"), Milano mit Marta Arndt (Cha Cha Cha zu "Black or White"), Anna-Carina Woitschack mit Evgeny Vinokurov (Tango zu "Beat It") und Jan Kittmann mit Kathrin Menzinger (Contemporary zu "Man in the Mirror").