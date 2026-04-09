Vor dem Megxit: Stellte Queen Elizabeth ihrem Enkel Prinz Harry ein Ultimatum?

Er wollte bleiben - angeblich zumindest ein bisschen. Doch laut eines Insiders ließ Queen Elizabeth II. ihrem Enkel Prinz Harry keine Wahl und duldete keine halbherzigen Mitglieder des Königshauses.
Prinz Harry (41) hat die Royal Family offenbar nicht leichtfertig verlassen. Das zumindest legt ein neues Insider-Buch des britischen Königshauskenners Hugo Vickers nahe. In dem Werk mit dem schlichten Titel "Queen Elizabeth II." geht es um die entscheidenden Momente des Megxits, also des letztendlichen Abschieds aus dem Königshaus von Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) Anfang 2020.