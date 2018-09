Vor dem Krankenhaus in Böblingen Mann versucht Passantin zu küssen

Von rmu 07. September 2018 - 11:37 Uhr

Die Polizisten brachten den Mann auf das Polizeirevier in Böblingen (Symbolfoto). Foto: Symbolbild/dpa

Ein aggressiver Mann hat am Donnerstag Besucher und Patienten des Böblinger Krankenhauses angepöbelt. Eine Frau schlug er in den Nacken, nachdem er sie zu küssen versucht hatte.

Böblingen - Vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 34 Jahre alter Mann, der am Donnerstag vor dem Böblinger Krankenhaus wegen seiner Aggressivität aufgefallen war. Am Mittag soll er versucht haben, eine rothaarige Frau zu küssen. Als diese sich wegdrehte, soll er ihr einen Schlag in den Nacken versetzt und sie beleidigt haben. Zwei Zeugen kamen ihr zu Hilfe.

Auch später noch soll er herumgeschrien, weitere Besucher, Patienten und Passanten angepöbelt und sich generell aggressiv verhalten haben. Um 16 Uhr schließlich rückte die Polizei an, doch auch den Beamten gegenüber mäßigte sich der 34-Jährige nicht. Nach einem Atemalkoholtest, der die Alkoholisierung bestägite, brachten sie ihn zum Böblinger Polizeirevier, wo er bis Freitagmorgen bleiben musste.

Bereits am Mittwoch soll der 34-Jährige einen unbekannten Mann vor dem Krankenhaus angegangen sein. Die Polizei bittet den Unbekannten und die rothaarige Frau, sich unter 0 70 31/13 25 00 zu melden.