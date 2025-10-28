Die Band Leftovers spielt am Mittwoch in Schorndorf und 2026 als Support der Toten Hosen in Stuttgart. Wir haben sie zum Gespräch getroffen.
Wien spuckt immer neue coole Band aus. Ist nach Wanda und Bilderbuch die junge Band Leftovers das nächste große Ding? Bei ihrem Konzert in der Schorndorfer Manufaktur am 29. Oktober kann man von 20.30 Uhr an ihre aggressiven Gitarren noch im Club hören, ehe die Leftovers im Juni 2026 als Vorband der Toten Hosen auf dem Cannstatter Wasen spielen. Der Leftovers-Gitarrist und Sänger Alexander Waismayer (24) strebt aber keine Stadionrock-Karriere an: „Wir versuchen, das zu machen, was uns gefällt.“