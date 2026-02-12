Vor dem Höhepunkt der Fasnet: Das sind die gruseligsten Masken des Leonberger Umzugs

24 Echt zum Fürchten: Auf dem Umzug zum Pferdemarkt tummeln sich manch gruslige Gestalten. Mehr Fotos gibt es in der Bildergalerie. Foto: Ulrike Otto

Gruselige Masken und schaurige Gestalten prägen den Leonberger Umzug zum Pferdemarkt. Welche Narrenzunft zeigt die furchterregendsten Kostüme? Unsere Bildergalerie zeigt sie!











Lange und schiefe Nasen, spitze Zähne, Teufelshörner oder leuchtende Augen – so manche Fasnet-Maske sieht ziemlich gruselig aus. Während lieb dreinschauende Tiere wie die Lewenbercher (Löwen) des. 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg oder die Weiler Bären der Narrenzunft AHA auch die ganz kleinen Besucher von Umzügen begeistern, löst so manche gruslige Maske einen großen Schreck aus.