Vor dem Halbfinale gegen Spanien: Kimmich, Rüdiger, Füllkrug und mehr drücken DFB-Frauen die Daumen

1 Die DFB-Frauen jubeln nach ihrem Sieg im Viertelfinale gegen Frankreich ausgelassen. Foto: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Am Mittwochabend entscheidet sich, ob die DFB-Frauen bei der Fußball-EM in der Schweiz auch das Halbfinale gegen Spanien für sich entscheiden können. Vor dem Anpfiff melden sich zahlreiche ihrer männlichen Kollegen zu Wort - um natürlich kräftig die Daumen zu drücken.











Link kopiert



Am Mittwochabend steigt ab 21 Uhr in Zürich das mit Spannung erwartete Halbfinale der Frauen-EM zwischen Deutschland und Spanien. Wenige Stunden vor der Partie (Übertragung ab 20:15 Uhr im Ersten) melden sich jetzt einige Fußball-Stars aus der Herren-Mannschaft zu Wort. Natürlich in erster Linie, um ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.