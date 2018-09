Vor dem Gang zum Schafott Das Testament des letzten Staufers

Von Torsten Schöll 13. September 2018 - 20:21 Uhr

Der Tübinger Konradin-Experte Hansmartin Schwarzmaier (rechts) präsentiert gemeinsam mit Bernhard Prinz von Baden das Testament von Konradin und Friedrich von Baden-Österreich aus dem Jahr 1268. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mit Konradins Tod endete vor 750 Jahren in Neapel die Stauferdynastie. Die handschriftlichen Testamente aus der Kerkerhaft befinden sich heute in Stuttgart.

Stuttgart - Als Graf Robert von Flandern in den feuchten Kerker des Castel dell‘Ovo tritt, in dem der Staufer Konradin und Friedrich von Baden-Österreich gefangen gehalten werden, spielen die beiden Jünglinge seelenruhig eine Partie Schach. Als ob es in diesem Moment nicht um ihr Leben ginge! Der Graf, ein Schwiegersohn ihres Todfeindes Karl von Anjou, überbringt den beiden Adligen das Urteil: Tod durch das Schwert!