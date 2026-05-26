Vor dem Finale der 19. Staffel: So lief es für Lets Dance-Vorjahressieger Diego Pooth nach der Show

Am Freitag wird Diego Pooth als amtierender Sieger von "Let's Dance" abgelöst. Seinen Triumph in der Tanzshow hat der Promi-Spross als Karrierepush genutzt.
Ein Jahr ist es her, dass Diego Pooth (22) bei "Let's Dance" zum Sieger gekrönt wurde. Am Freitag (20:15 Uhr, RTL) muss er den Titel "Dancing Star" im Finale der 19. Staffel an den nächsten Promi übergeben. Aber Pooth braucht den Pokal auch nicht mehr: Der Sohn von TV-Ikone Verona Pooth (57) nutzte die Bekanntheit, die ihm sein erstes Solo-TV-Format beschert hatte, als echten Einstieg ins Showgeschäft.