Vor dem Finale der 19. Staffel: So lief es für Lets Dance-Vorjahressieger Diego Pooth nach der Show
1
Diego Pooth wurde gemeinsam mit Ekaterina Leonova nach dem "Dancing Star 2026" auch "Christmas Dancing Star". Foto: IMAGO/BOBO

Am Freitag wird Diego Pooth als amtierender Sieger von "Let's Dance" abgelöst. Seinen Triumph in der Tanzshow hat der Promi-Spross als Karrierepush genutzt.

Ein Jahr ist es her, dass Diego Pooth (22) bei "Let's Dance" zum Sieger gekrönt wurde. Am Freitag (20:15 Uhr, RTL) muss er den Titel "Dancing Star" im Finale der 19. Staffel an den nächsten Promi übergeben. Aber Pooth braucht den Pokal auch nicht mehr: Der Sohn von TV-Ikone Verona Pooth (57) nutzte die Bekanntheit, die ihm sein erstes Solo-TV-Format beschert hatte, als echten Einstieg ins Showgeschäft.

 

Dabei hatte er vor der Sendung selbst noch gezweifelt: "Die große Bühne ist nicht meins: Scheinwerfer an und alle Augen auf mich, aber dem muss ich mich stellen, sonst habe ich keine Chance", erklärte Pooth gegenüber spot on news kurz vor Showbeginn. Von dieser Schüchternheit war im Laufe der Show aber kaum mehr etwas zu merken: Gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) setzte er sich gegen Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen und Para-Schwimmer Taliso Engel durch.

Gern gesehener Gast in TV-Shows

Auf dem Bildschirm blieb Diego Pooth nach seinem Tanztitel präsent. Direkt nach dem Finale absolvierte er TV-Auftritte bei "Stern TV" und "Punkt 6" - und war danach als gefragter Gast in diversen Shows zu sehen. Im September trat er gemeinsam mit Mutter Verona bei "Schlag den Star" an - dort musste sich das Duo aber gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) geschlagen geben.

Deswegen besann sich Diego wohl wieder auf das, was er am besten kann: Im "Let's Dance"-Weihnachtsspecial setzte er sich erneut durch und gewann gegen Schauspieler Wayne Carpendale und Sängerin Vanessa Mai. Auch der Pokal für den "Christmas Dancing Star" und 10.000 Euro für den guten Zweck gingen damit an ihn.

Im März wagte er sich an den Herd und trat mit der gesamten Familie Pooth bei "Grill den Henssler" an, sogar sein kleiner Bruder Rocco (14) war dabei. Am Ende konnte TV-Koch Steffen Henssler (53) sie aber knapp mit 92:90 schlagen.

Erfolgreich als Model und Influencer

Neben seinen TV-Auftritten arbeitet Diego Pooth als Model und Influencer. Schon vor "Let's Dance" war er in diesen Bereichen aktiv, seit der Show hat er seine Präsenz ausgebaut. Nach seinem Sieg reiste er etwa auf Einladung von Philipp Plein zur Store-Eröffnung nach Cannes; bei der Mailand Fashion Week 2026 lief er für den Designer über den Laufsteg.

Auf Social Media wirbt der Promi-Spross für diverse Produkte, rund 125.000 Menschen folgen ihm dort. Seit seinem "Let's Dance"-Sieg postet er zwar seltener als während der Show, doch Einblicke in die Beziehung mit Louisa Büscher sowie in Urlaube gehören weiter dazu. Gleichzeitig macht Pooth nicht jede Minute seines Lebens öffentlich: Er will sein Produktmanagement-Studium abschließen und sein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel weiter ausbauen, hatte er nach der Show erklärt.

Liebe und Hundeglück

An seiner Beziehung mit Louisa hat sich seit der Show auch einiges geändert. Damals hatte sie ihn noch aus dem Publikum tatkräftig unterstützt, ihre Liebe hatten sie aber weitgehend privat gehalten. Doch bald nach dem Sieg zog sie zu ihm nach Berlin, und die beiden feierten ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich der Marc Cain Fashion Show. Seitdem haben sie schon einige Events gemeinsam besucht. Der größte Schritt aber: Das Paar schaffte sich zusammen eine kleine Bulldogge namens Daisy an. Im April feierte Diego auf Instagram den Geburtstag seines Vierbeiners. "Wir könnten nicht glücklicher sein, sie in unserem Leben zu haben", schrieb er zu einem Video, in dem er mit seiner Partnerin Hundekuchen backt.

Was trotz der Erfolge im Tanzsport konstant geblieben ist: die Leidenschaft fürs Golfen. An der Elite-Sportakademie IMG hatte Diego 2023 seinen Abschluss gemacht, der Schläger ist seither sein verlässlicher Ausgleich zum Medienrummel. Im Netz zeigt er sich immer wieder auf dem Golfplatz.

Das Jahr 2026 hielt für Diego Pooth bislang aber auch einen echten Schreckensmoment bereit. Seine Eltern wanderten gemeinsam mit seinem Bruder, dem er sehr nahe steht, nach Dubai aus. Als nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Anfang März Raketen über das Emirat flogen, saß Rocco gemeinsam mit Louisa in der Stadt fest. Vater Franjo schlug sich in einer rund 36-stündigen Odyssee schließlich zu seinem Sohn durch, ehe die drei Anfang März in Düsseldorf landen konnten. "Das war schon ein beängstigendes Gefühl", erinnerte sich Diego anschließend im Interview mit "Gala". "Es macht schon was mit einem, vor allem wenn man selbst in Sicherheit ist und einem die Hände gebunden sind."

Auf die Frage, wie es für ihn nach "Let's Dance" weitergehe, hatte Pooth gegenüber spot on news damals eine klare Antwort: "Wenn etwas Cooles kommt, das zu mir passt, bin ich sofort dabei." Den Rat seiner Mutter, erst einmal "Ja" zu sagen, hat er wohl verinnerlicht. "Man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, sondern sollte einfach machen und man selbst sein - dann klappt alles."

 