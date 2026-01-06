Kurz vor ihrem Einzug ins RTL-Dschungelcamp ziert Samira Yavuz das Cover des "Playboy". Im Interview spricht die 32-Jährige über die Trennung von ihrem untreuen Noch-Ehemann Serkan Yavuz - und wie sie im Camp mit dessen Affäre Eva Benetatou umgehen will.

Wenn Samira Yavuz (32) am 23. Januar ins RTL-Dschungelcamp einzieht, hat sie bereits für Schlagzeilen gesorgt. Die Influencerin ziert das Cover der neuen "Playboy"-Ausgabe - und macht keinen Hehl daraus, dass die Bilder auch eine Botschaft an ihren Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) sind.

"Natürlich sind die Playboy-Bilder ein Statement", sagte die gebürtige Gräfelfingerin dem Männermagazin. "Ich denke mir: Jetzt erst recht." Die in Südafrika entstandenen Aufnahmen seien zwar keine Rache, aber "ein Ausdruck von Selbstbestimmung", wie sie gegenüber "Bild" erklärte.

Die Fotos wären für ihn eine "Katastrophe" gewesen

Der Hintergrund ist pikant: Am 6. April 2024 verbrachte Serkan Yavuz eine Liebesnacht mit Reality-Kollegin Eva Benetatou (33). Anfang 2025 wurde die Affäre öffentlich bekannt - Samira zog daraufhin aus dem gemeinsamen Haus in Dachau aus und lebt nun getrennt vom Vater ihrer beiden Töchter, die ein und drei Jahre alt sind.

"Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe gewesen", erklärte Samira Yavuz dem "Playboy". Dabei habe ausgerechnet er "auf körperlicher Ebene Grenzen" überschritten. "Diese Doppelmoral ist einfach unglaublich."

Ob ihr Ex die Fotos zu sehen bekommt, scheint sie nicht zu kümmern - im Gegenteil: "Ich glaube, wenn er die Fotos sieht, wird er merken, dass ich meinen eigenen Weg gehe und dabei offensichtlich auch noch ganz gut aussehe", so die 32-Jährige. "Wenn dabei auch nur für einen kurzen Moment der Gedanke aufblitzt: 'Das habe ich ziehen lassen', dann nehme ich das natürlich gerne mit."

Im Dschungel trifft sie auf die Affäre ihres Mannes

Besondere Brisanz bekommt die Geschichte durch die Teilnehmerliste des Dschungelcamps: Ausgerechnet Eva Benetatou wird ebenfalls in die australische Wildnis einziehen. Gegenüber "Bild" erklärte sie, der Affäre ihres Ex "mit Haltung, Klasse und Stil" begegnen zu wollen. "Da sie sich im realen Leben mir gegenüber sehr ausweichend verhalten hat, bin ich gespannt, wie sie mir im Camp gegenübertreten will." Eva Benetatou behaupte zudem fälschlicherweise, Samira habe ihren Namen öffentlich gemacht. "Das stimmt nicht - und das hätte ich auch niemals getan. Ist ja nicht so, als wäre sie die einzige gewesen."

Kennengelernt hatten sich Samira und Serkan Yavuz 2021 in der TV-Dating-Show "Bachelor in Paradise". Zwei Jahre später gewannen sie gemeinsam "Das Sommerhaus der Stars". Nun geht Samira Yavuz allein ins Rennen - mit einem klaren Ziel: "Ich will die Krone mit nach Hause nehmen."

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 23. Januar um 20:15 Uhr bei RTL. Die Februar-Ausgabe des "Playboy" mit Samira Yavuz ist ab dem 8. Januar erhältlich. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/samira-yavuz-februar-2026