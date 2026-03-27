Bislang haben die Mercedes-Fahrer die neue Formel-1-Saison dominiert. In Japan macht McLaren im Training etwas Hoffnung auf Abwechslung an der Spitze.
Suzuka - Das Weltmeister-Team McLaren hat sich im Formel-1-Training von Japan an der Spitze zurückgemeldet. Dem Australier Oscar Piastri gelang in der zweiten Übungseinheit in Suzuka die schnellste Runde des Tages. Der 24-Jährige verwies das favorisierte Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze zwei und drei. Titelverteidiger Lando Norris belegte im zweiten McLaren den vierten Rang.