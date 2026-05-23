Vom Sozialbaugebiet in Brüssel bis ganz an die Spitze: Vincent Kompany ist mehr als ein Trainer. Mit Ruhe, Haltung und offensivem Fußball hat er den FC Bayern befriedet und sogar die Konkurrenz begeistert. Warum der Belgier die faszinierendste Figur des deutschen Fußballs ist.
Am Ende gewinnen die Guten. Angesichts der Weltlage wirkt dieser Satz wie aus der Zeit gefallen. Aktuell liegen die Schurken klar in Führung - die Lauten, die Rücksichtslosen und diejenigen, die Menschlichkeit für Schwäche halten. Doch es gibt Hoffnungsträger. Zu ihnen gehört ein vielsprachiger Hüne mit freundlichem Blick und ruhiger Stimme. Statt Maßanzug trägt er Hoodie und Baggypants. Am Samstag steht Vincent Kompany (40) mit seiner Mannschaft im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Er ist weitaus mehr als der Trainer des FC Bayern München. Besonders in seiner zweiten Saison in München hat er Fußball-Deutschland vermenschlicht, befriedet und mit seiner Aura fasziniert. Selbst Fans anderer Vereine lieben ihn. Und auch der mächtige Onkel des gegnerischen Trainers gibt ihm seinen Segen.