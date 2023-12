Vor dem Derby in der Eishockey-Oberliga: „Sorry, Stuttgart – wir gewinnen knapp“

1 Frank Petrozza kehrt zum zweiten Mal in dieser Saison an seine einstige Stuttgarter Wirkungsstätte zurück. Foto: Peter Kolb

Der Trainer Frank Petrozza über das Spiel mit seinen Heilbronner Falken an diesem Freitag bei den Stuttgart Rebels und seine einstige Zeit als Torjäger auf der Waldau.











Zu seiner Aktivenzeit hat Frank Petrozza die Herzen der Eishockey-Fans auf der Waldau höher schlagen lassen. Der Kanadier spielte von 1994 bis zur Insolvenz 1997 für den damaligen Zweitligisten EC Stuttgart und markierte bemerkenswerte 97 Treffer. Der heute 53-Jährige genoss hohes Ansehen. Und er kehrt an diesem Freitag (20 Uhr) nun bereits zum zweiten Mal in der laufenden Oberliga-Saison an seine alte Wirkungsstätte zurück – in seiner aktuellen Funktion als Trainer des Gegners der Stuttgart Rebels, der Heilbronner Falken.