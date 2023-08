1 Gegner wie der VfL Osnabrück stellen dem großen VfB Stuttgart gerne ein Bein. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hatte zuletzt große Schwierigkeiten, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Was tun? Die Suche nach einer Lösung läuft.









Stuttgart - „Das“, sagt Sven Mislintat, „sind immer besondere Spiele.“ Und: „Das müssen und werden wir mit voller Leidenschaft angehen.“ Emotionale Worte des Sportdirektors des VfB Stuttgart vor dem Derby gegen den Karlsruher SC – die der gute Mann normalerweise selten sagt, aber oft zu hören bekommt. Denn: Sein Club, der Bundesliga-Absteiger aus Stuttgart, ist in so gut wie jedem Spiel dieser Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Favorit.