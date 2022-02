1 Schlägerei am Bahnhofsvorplatz in Böblingen. Foto: Symbolbild

Am Mittwochabend beobachten Passanten vor dem Bahnhof in Böblingen eine Schlägerei von rund 15 Personen. Die Polizei kann einen 22-jährigen mutmaßlich Tatbeteiligten stellen.















Link kopiert

Böblingen - Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ist es auf dem Bahnhofsvorplatz in Böblingen offenbar zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie die Polizei berichtet, sollen rund 15 Personen in die handgreifliche Auseinandersetzung involviert gewesen sein. Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Fünf Streifenwagenbesatzungen rückten zum Bahnhof aus. Letztlich konnten die Beamten einen 22-Jährigen stellen, der den ersten Ermittlungen zufolge einen noch unbekannten Mann geschlagen haben soll. Weitere anwesende Personen im Alter zwischen 18 und 52 Jahren konnten zunächst nicht mit den zuvor beobachteten Tathandlungen in Zusammenhang gebracht werden. Dem 22 Jahre alten Tatverdächtigen, der selbst leicht verletzt war, wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen und vor allem auch Geschädigte der Schlägerei werden nun gebeten, sich unter Telefon (07031) 1325 00 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.