Peter Phillips und Harriet Sperling sind den Bund fürs Leben eingegangen. Vor zahlreichen Mitgliedern der Royal Family wie König Charles haben sie sich am Samstagnachmittag das Jawort gegeben.

Es ist offiziell: Die Krankenschwester Harriet Sperling (45) und Peter Phillips (48), der Sohn von Prinzessin Anne (75), haben sich am Samstag in der All Saints Kirche in Kemble bei Cirencester das Jawort gegeben - vor den Augen von König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Sperling ist somit fortan Teil der königlichen Familie. Für Peter Phillips ist es die zweite Ehe.

Prinzessin Kate legt eleganten Auftritt hin Das Paar habe nach der Trauung freudestrahlend die Kirche verlassen. Eine Hochzeitsfeier sei nun in Gatcombe Park geplant, dem Anwesen von Prinzessin Anne, berichtete unter anderem der britische "Express" über die Eheschließung. Die frischvermählte Braut winkte aus einem Auto, das sie zur Hochzeitsfeier brachte, anwesenden Schaulustigen zu, ihr Ehemann an ihrer Seite.

Neben den bereits Erwähnten waren auch die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) gemeinsam mit ihren Ehemännern zur Trauung erschienen. Auch Prinz Edward (62) und Ehefrau Sophie (61) feierten gemeinsam mit Prinzessin Anne (75) die Hochzeit ihres Sohnes. Nicht dabei waren hingegen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Deren Mutter Prinzessin Kate begeisterte Royal-Fans mit einen eleganten Auftritt. Die 44-Jährige trug laut "Daily Mail" ein 750 Pfund (etwa 870 Euro) teures Kleid von Roland Mouret und einen dazu passenden Sommerhut, als sie an der Seite von Ehemann Prinz William in der All Saints Kirche eintraf. Kates kurzärmliges, helles Outfit mit weitem Rock war an der Vorderseite mit Knöpfen verziert.

König Charles verpasst Hochzeitsfeier

An der Hochzeitsfeier auf Prinzessin Annes Anwesen Gatcombe Park, auf dem Peter Phillips und seine Schwester Zara Tindall (45) aufgewachsen sind, werden der König und die Königin nicht teilnehmen. Camilla und Charles reisten nach der Eheschließung weiter zum Epsom Derby, wie Bilder ihrer Ankunft dort zeigten. Es wird erwartet, dass die Majestäten bei dem Pferderennen den Siegerpreis überreichen.

Peter Phillips hat mit seiner Ex-Frau Autumn Phillips (48), mit der er 13 Jahre verheiratet war, zwei Töchter. Harriet Sperling hat aus einer früheren Beziehung ebenfalls eine Tochter. Der Sohn von Prinzessin Anne und Mark Phillips machte Harriet Sperling im Sommer 2025 einen Heiratsantrag. Das Paar soll sich bei einer Sportveranstaltung kennengelernt haben, an der ihre Kinder teilnahmen.