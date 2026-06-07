Peter Phillips und Harriet Sperling sind den Bund fürs Leben eingegangen. Vor zahlreichen Mitgliedern der Royal Family wie König Charles haben sie sich am Samstagnachmittag das Jawort gegeben.
Es ist offiziell: Die Krankenschwester Harriet Sperling (45) und Peter Phillips (48), der Sohn von Prinzessin Anne (75), haben sich am Samstag in der All Saints Kirche in Kemble bei Cirencester das Jawort gegeben - vor den Augen von König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Sperling ist somit fortan Teil der königlichen Familie. Für Peter Phillips ist es die zweite Ehe.