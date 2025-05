Vor Champions-League-Finale: Zu viele Fans: Münchner Olympiapark schließt Eingänge

1 In München sind vor dem Champions League-Finale etliche Inter- und PSG-Fans zugegen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Das Champions-League-Finale in München wollen viele Menschen zusammen mit anderen im Freien erleben. Nicht überall ist noch Platz. An einem U-Bahnhof gibt es eine Auseinandersetzung.











Keine drei Stunden vor dem Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist die Fanzone im Olympiapark voll. Etwa 20.000 Menschen seien eingelassen worden, nun sei der Zugang geschlossen, sagte ein Stadtsprecher. Wer gemeinsam mit vielen anderen das Spiel von 21.00 Uhr an verfolgen wolle, könne noch auf die Fanzonen etwa am Königsplatz ausweichen. Auch in Biergärten wurden Public-Viewing-Events angeboten.