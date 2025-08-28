Hollywoodstar Austin Butler hat enthüllt, dass er acht Monate lang unter einem unentdeckten Stück Glas in seinem Fuß litt. Auftreten und Laufen sei ihm in dieser Zeit schwergefallen.
An der Seite von Zoë Kravitz (36) ist er in der neuen Crime-Komödie "Caught Stealing" zu sehen. Auf der Pressetour zu Darren Aronofskys (56) neuen Film verriet der für "Elvis" oscarnominierte Hollywoodstar Austin Butler (34) gegenüber "People", dass er vor Beginn der Dreharbeiten "für acht Monate" ein Stück Glas in seinem Fuß stecken hatte.