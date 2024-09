Vor Boxkampf-Revival: Axel Schulz unterstützt Halmich: Hoffe, du brichst Stefan die Nase

Der ehemalige Boxer Axel Schulz (55) hat deutlich gemacht, wem er am kommenden Samstag (14. September) die Daumen drücken wird. Ex-Boxerin Regina Halmich (47) und Entertainer Stefan Raab (57) werden zum dritten Mal in den Boxring steigen. RTL zeigt den Boxkampf unter dem Titel "Der Clark Final Fight" live aus Düsseldorf (auch auf RTL+). Schulz hat sich in einer Videobotschaft nun für seine Kollegin ausgesprochen.

Halmich teilte den Clip, in dem sich Schulz direkt an sie wendet, in ihrer Instagram Story. "Regina, meine Box-Göttin. Am 14. ist es jetzt endlich soweit. Ich hoffe du brichst Stefan die Nase, das hat er verdient", gibt sich Schulz angriffslustig. Er werde die Daumen drücken und vor dem Fernseher sitzen. "Ich kann leider nicht live dabei sein, aber vor dem Fernseher bin ich in der ersten Reihe. Liebe Grüße und box dich durch." Halmich kommentierte den Clip mit "Ich danke dir" und einem Herzchen-Emoji.

Lesen Sie auch

Bleiben die Nasen dieses Mal heil?

Wenige Tage vor dem Kampf hat die ehemalige Profi-Boxerin im Interview mit RTL verraten, dass sie beim Showdown gegen die TV-Legende zumindest ihre eigene Nase schützen will. Auf die Frage, ob es wieder gebrochene Nasen geben werde, antwortete sie: "Also ich hoffe zumindest, dass meine Nase nicht gebrochen wird, weil die habe ich nach meiner Karriere tatsächlich richten lassen, sie war drei Mal gebrochen. Im ersten Kampf habe ich Stefan die Nase gebrochen und insofern sind wir mal gespannt, was dieses Mal in die Brüche geht."

Sie habe aber "weder Angst noch Furcht", sagte Halmich. "Aber man geht immer mit einem gewissen Respekt in den Ring. Wenn Fäuste dich treffen, dann ist es nie ein Spaziergang und es kann einfach immer passieren, dass mal ein Volltreffer durchkommt. Insofern finde ich es wichtig, dass man auch Achtung vor dieser Sportart hat."

Bereits in den Jahren 2001 und 2007 trat Stefan Raab erfolglos gegen die ehemalige Boxweltmeisterin an. Mit dem dritten Kampf feiert er nach seinem Rückzug im Jahr 2015 sein TV-Comeback vor der Kamera. Dass es auch für Halmich ein besonderer Tag wird, hat sie ebenfalls bei Instagram verraten. Zu einem Foto ihrer Ausrüstung für Samstag schrieb sie in einer Story: "Ganz ehrlich, hätte nie gedacht, dass ich nochmal die Tasche packe für einen Boxkampf. Wie im Traum."