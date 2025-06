Vor Boxabend in Ulm: Simon Zachenhuber kontert verbalen Angriff – was passiert im Ring?

1 Simon Zachenhuber (li.) will auch am Samstag in Ulm ungeschlagen bleiben. Foto: Pressefoto Baumann

Auf dem Weg zu einem WM-Kampf steht für Simon Zachenhuber am Samstag der nächste Zwischenschritt an. Sein Gegner kündigt große Taten an.











Wer um einen WM-Titel boxen will, muss viele Schritte gehen. Simon Zachenhuber weiß das. Mittlerweile hat der Bayer, der seit Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, 26 Profikämpfe bestritten. Er hat auch alle gewonnen, den Gegner 16-mal zu Boden geschickt – am Ziel ist er dennoch noch nicht angelangt. Also arbeitet er weiter an Erfahrung und Kampfrekord. Auch am kommenden Samstag in Ulm.