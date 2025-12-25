Vor Berufungsgericht: Sean Diddy Combs fordert sofortige Haftentlassung

Die Anwälte von Sean "Diddy" Combs kämpfen weiter um die Freilassung ihres Mandanten. Nun haben sie einen neuen Antrag eingereicht.
Die Anwälte des ehemaligen Hip-Hop-Moguls Sean "Diddy" Combs (56) haben vor einem Berufungsgericht in New York offenbar seine sofortige Freilassung aus dem Gefängnis beantragt. Das berichtet unter anderem das US-Branchenportal "The Hollywood Reporter". Sean Combs' juristisches Team forderte demnach, seine Verurteilung aufzuheben oder den Richter in seinem Prozess anzuweisen, seine vierjährige Haftstrafe zu mildern.