Vor Berufungsgericht: Sean Diddy Combs fordert sofortige Haftentlassung

Die Anwälte von Sean "Diddy" Combs kämpfen weiter um die Freilassung ihres Mandanten. Nun haben sie einen neuen Antrag eingereicht.

Die Anwälte des ehemaligen Hip-Hop-Moguls Sean "Diddy" Combs (56) haben vor einem Berufungsgericht in New York offenbar seine sofortige Freilassung aus dem Gefängnis beantragt. Das berichtet unter anderem das US-Branchenportal "The Hollywood Reporter". Sean Combs' juristisches Team forderte demnach, seine Verurteilung aufzuheben oder den Richter in seinem Prozess anzuweisen, seine vierjährige Haftstrafe zu mildern.

Deshalb fordern die Anwälte die Freilassung von Sean Combs Sean Combs war im Oktober zu 50 Monaten Haft wegen Nötigung zum Zweck der Prostitution verurteilt worden. Schwerwiegendere Vorwürfe der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels wurden im Strafprozess gegen den Musiker von der Jury fallengelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Strafe von mehr als elf Jahren gefordert. Die Zeit in Untersuchungshaft - Sean Combs war im September 2024 verhaftet worden - wird auf seine Strafe angerechnet. Derzeit liegt sein Entlassungsdatum im Frühjahr 2028.

Die Anwälte des ehemaligen Musikstars behaupten nun dem Bericht zufolge in ihrem Antrag beim Berufungsgericht in Manhattan, dass Sean Combs bei der Strafmaßverkündung von dem Richter hart behandelt worden sei. Der Richter habe Beweise im Zusammenhang mit Anklagepunkten, von denen Combs freigesprochen wurde, "ungerechtfertigt in das Strafmaß einfließen" lassen, so die juristischen Vertreter des 56-Jährigen.

Weitere Prozesse könnten folgen

Gegen Sean "Diddy" Combs gibt es auch zahlreiche zivilrechtliche Klagen. Darin werden ihm sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung vorgeworfen. In einigen der Klagen wird Medienberichten zufolge außerdem behauptet, Combs habe seinen Ruhm und seine Macht genutzt, um Kläger und Klägerinnen durch Drohungen zum Schweigen zu bringen. Sean Combs bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn.