1 Giulia Gwinn führt die deutsche Mannschaft bei der Frauen-EM als Kapitänin aufs Feld. Foto: IMAGO/Fotostand/Laci Perenyi

Die deutsche Nationalmannschaft startet an diesem Freitag bei der Frauen-EM in der Schweiz ins Turnier. Wir verraten Ihnen, was Sie über den Wettbewerb wissen müssen.











Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat am Mittwoch, dem 2. Juli, gestartet. An diesem Freitag steigt die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier ein. Für die DFB-Frauen geht es um 21 Uhr gegen Polen. Alles, was Sie zu dem Turnier wissen müssen, im Überblick: