1 Bei allen zwölf Einbrüchen sind die Täter durch Fenster eingestiegen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Die Polizei meldet am Wochenende 13 Einbrüche im Landkreis Ludwigsburg und Umgebung, vier davon in Marbach. Zumindest dort ermittelt die Polizei nach Zusammenhängen.











Die Häufung an Meldungen von Wohnungseinbrüchen ist auffällig: Laut Polizei wurde seit Mittwoch in insgesamt zwölf Häuser und Wohnungen in Bietigheim, Kornwestheim, Großbottwar, Sachsenheim, Steinheim, Gerlingen, Leonberg und Marbach am Neckar eingebrochen. Die Beschreibung der Taten ähnelt sich.