Mannheim und Kreis Esslingen Kritischer Corona-Wert erreicht – private Feiern werden beschränkt

In Mannheim und im Kreis Esslingen werden die Corona-Vorgaben für private Feiern restriktiver. Der Grund: In beiden Kreisen ist der erste Warnwert von 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden. Folgen weitere Maßnahmen?