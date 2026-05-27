Die Hockey-Romanze "Off Campus" hat einen der stärkten Serienstarts von Prime Video hingelegt. Auch in Deutschland gibt es viele Fans.
36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in zwölf Tagen - das ist die erfolgreiche Bilanz für Amazon Prime Video zum Start seiner neuen Hockey-Romanze "Off Campus". Die Serie, die auf der Romanreihe der kanadischen Bestsellerautorin Elle Kennedy basiert, hat sich damit in die Geschichtsbücher des Streamingdienstes gespielt. Nur zwei Produktionen haben in diesem Zeitraum je mehr Menschen erreicht, wie "Hollywood Reporter" berichtet: "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und "Fallout". Auch in Deutschland steht die Serie, die am 13. Mai startete, seit Tagen auf Platz 1.