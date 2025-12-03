Pero Mamics Zeit im deutschen Amateurfußball geht zu Ende. Vor seinem letzten Spiel für Calcio Leinfelden-Echterdingen erinnert er sich an die Anfänge und an sportliche Höhepunkte.
Mittelfeldhüne Pero Mamic verabschiedet sich am Sonntag von Verbandsligist Calcio Leinfelden Echterdingen – und vom deutschen Fußball insgesamt. Die Partie gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist sein letzte Spiel, bevor es für den 28-Jährigen zurück in seine Heimat nach Kroatien geht. Hier blickt er zurück auf zehn Jahre auf schwäbischen Sportplätzen, mit Stationen bei Croatia Stuttgart, beim VfB Neckarrems, beim FSV Bissingen und zum Abschluss bei Calcio.