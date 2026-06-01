Vor Abreise zur WM: DFB-Team testet am Montag erneut gegen Finnland

Nach dem 4:0 in Mainz sehen sich die Nationalspieler von Deutschland und Finnland schnell wieder. Auf dem DFB-Campus soll es noch Spielpraxis für die Reservisten geben.
Beim Abschiedsevent der Nationalmannschaft vor der Reise zur WM wird es heute (11.00 Uhr) am Frankfurter DFB-Campus zu einem weiteren Test gegen Finnland kommen. Am Sonntagabend hatte das Team von Julian Nagelsmann die Nordeuropäer im vorletzten Länderspiel vor Turnierstart mit 4:0 gewonnen. Das kürzere Trainingsspiel soll nun auch den Reservisten sowie den in Mainz wenig eingesetzten Akteuren – wie den VfB-Profis Angelo Stiller, Jamie Leweling und Alexander Nübel, die am Sonntag nicht zum Einsatz kamen – wertvolle Spielpraxis verschaffen.