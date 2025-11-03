Zum fünften Mal vergibt Prinz William den Earthshot-Preis. Dieses Mal findet die Gala am 5. November in Rio statt. Vor seinem Abflug hat der britische Thronfolger noch seine Vorfreude auf die Brasilien-Reise bekundet.
Prinz William (43) ist am Sonntag nach Brasilien abgereist. In der Hauptstadt Rio de Janeiro wird er in dieser Woche seinen Umweltpreis Earthshot überreichen, an einem Gipfeltreffen von "United for Wildlife" teilnehmen und verschiedene andere Programme besuchen. Anschließend reist er noch zur UN-Klimakonferenz in Belém.