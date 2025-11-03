Zum fünften Mal vergibt Prinz William den Earthshot-Preis. Dieses Mal findet die Gala am 5. November in Rio statt. Vor seinem Abflug hat der britische Thronfolger noch seine Vorfreude auf die Brasilien-Reise bekundet.

Prinz William (43) ist am Sonntag nach Brasilien abgereist. In der Hauptstadt Rio de Janeiro wird er in dieser Woche seinen Umweltpreis Earthshot überreichen, an einem Gipfeltreffen von "United for Wildlife" teilnehmen und verschiedene andere Programme besuchen. Anschließend reist er noch zur UN-Klimakonferenz in Belém.

"Paar besondere Tage in Rio" Vor seinem Abflug in London teilte der britische Thronfolger via Instagram-Story mit: "Ich freue mich sehr auf meinen ersten Besuch in Rio de Janeiro und darauf, Brasiliens lebendige Kultur, seine außergewöhnliche Artenvielfalt und vor allem die Herzlichkeit seiner Menschen zu erleben." Es gebe keinen besseren Ort, "um mutiges Engagement im Klimaschutz zu würdigen. Die Ausrichtung des Earthshot-Preises ermöglicht es uns, nicht nur diejenigen anzuerkennen, die den Wandel vorantreiben, sondern uns auch von ihnen inspirieren zu lassen." Die Preisverleihung, bei der auch Kylie Minogue und Shawn Mendes erwartet werden, erfolgt am Mittwoch, 5. November.

In einem Posting mit Impressionen aus Brasilien bekundete Prinz William am Sonntag zudem noch, er sei "bereit" für "ein paar besondere Tage in Rio".

Botschafterin betont brasilianisches Interesse an der Royal Family

Die britische Botschafterin in Brasilien, Stephanie Al-Qaq, sagte derweil: "Wir freuen uns außerordentlich, dass Seine Königliche Hoheit uns besuchen wird. Das Interesse an der britischen Königsfamilie ist hier enorm, und er spricht eine jüngere Generation an."