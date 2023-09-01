Die Menschheit stand schon einmal vor dem Aussterben

Acht Milliarden Menschen leben auf der Erde. Und es werden immer mehr. Einer Studie zufolge drohte die Menschheit vor 900 000 Jahren auszusterben. Die Zahl der Individuen schrumpfte auf knapp 1300. Die Ursache für den dramatischen Bevölkerungsschwund: Klimaveränderungen.
Acht Milliarden. So viele Menschen leben heute auf der Erde. Für die erste Milliarde brauchte die Menschheit lange: Vor etwa 300 000 Jahren tauchte der Homo Sapiens auf, wohl kurz nach 1800 wurde die erste Milliarde erreicht. Seither geht es immer schneller.