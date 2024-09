Vor 80 Jahren über Fellbach: Erster Düsendonner über dem Kappelberg

1 Eine Messerschmitt 262 wie diese sorgte vor 80 Jahren über Fellbach für Aufhorchen (Symbolbild). Foto: imago/piemags

Im August 1944 schrecken zwei Jugendliche aus Fellbach wegen eines bis dahin nie gehörten Lärms über der Stadt auf. Ihre Beobachtung ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.











August 1944. Europa befindet sich im Krieg, Hitler-Deutschland ist in der Defensive. Seit einiger Zeit wird auch die Region um Stuttgart immer wieder zum Ziel alliierter Luftangriffe. Paul Bergmann und Peter Hetz, zwei befreundete Jungen aus Fellbach, die an diesem Tag draußen spielen, sind also auf der Hut. Plötzlich ertönt ein ohrenbetäubender Lärm, der, wie der damals 13-jährige Paul Bergmann in seinem Tagebuch festhält, „uns in Deckung auf den Straßenboden fallen ließ“. Er beschreibt das Geräusch „wie Rasseln, Zischen und Scheppern zugleich“. Ein großer Schatten zischte über die Jugendlichen hinweg.