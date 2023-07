1 An der Uhlberghalle in Bonlanden erinnert ein Gedenkstein an das Schicksal von Alexandra. Foto: Horst Rudel

Die sechsjährige Alexandra aus Filderstadt fiel vor 22 Jahren einem pädophilen Verbrecher zum Opfer. Ihr Schicksal schlug damals bundesweit Wellen. Der damalige Ermittler Klaus Däschler erinnert sich. [Archiv]









Sie verschwand auf dem Weg zur Kindertagesstätte in Filderstadt-Bonlanden, irgendwann zwischen 10.45 und 11.45 Uhr. In großer Sorge um ihre Tochter Alexandra alarmieren die Eltern am Abend des 5. Oktober 2000 die Polizei. Der Beginn einer Tragödie, die gut vier Monate später mit dem Geständnis eines pädophilen Verbrechers endet. Er hat die Sechsjährige missbraucht und später getötet. Ihren Leichnam verscharrte der damals 37-Jährige auf dem Friedhof in Leinfelden.