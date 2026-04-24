Spotify wird 20 Jahre alt und feiert mit einer Jubiläums-Bestenliste. An der Spitze der meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler steht Taylor Swift vor Bad Bunny. Bei den Podcasts schaffen es gleich fünf deutschsprachige Produktionen in die globale Top 20.
Mal wieder Taylor Swift (36) auf Platz eins - und diesmal geht es nicht um eine Jahreshitliste, sondern um zwei Jahrzehnte Musikgeschichte. Zum 20-jährigen Bestehen hat Spotify Top-20-Ranglisten in mehreren Kategorien veröffentlicht. An der Spitze der meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler der bisherigen Geschichte des schwedischen Streamingdienstes steht die US-Sängerin vor dem puerto-ricanischen Superstar Bad Bunny (32).