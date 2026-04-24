Spotify wird 20 Jahre alt und feiert mit einer Jubiläums-Bestenliste. An der Spitze der meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler steht Taylor Swift vor Bad Bunny. Bei den Podcasts schaffen es gleich fünf deutschsprachige Produktionen in die globale Top 20.

Mal wieder Taylor Swift (36) auf Platz eins - und diesmal geht es nicht um eine Jahreshitliste, sondern um zwei Jahrzehnte Musikgeschichte. Zum 20-jährigen Bestehen hat Spotify Top-20-Ranglisten in mehreren Kategorien veröffentlicht. An der Spitze der meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler der bisherigen Geschichte des schwedischen Streamingdienstes steht die US-Sängerin vor dem puerto-ricanischen Superstar Bad Bunny (32).

Seit Jahren teilen sich die beiden Stars die Pole-Position der Spotify-Wrapped-Jahresauswertungen. Bad Bunny war 2025 zum vierten Mal der meistgehörte Künstler und verdrängte damit Swift, die 2023 und 2024 oben stand. Zuvor hatte Bad Bunny die Liste drei Jahre in Folge angeführt. Auf den weiteren Plätzen der 20-Jahres-Bilanz folgen Drake, The Weeknd und Ariana Grande.

Deutsche Podcasts sind Weltklasse

Bei den meistgestreamten Songs seit 2006 hat The Weeknd die Nase vorn: "Blinding Lights" aus dem Jahr 2019 führt die Liste vor "Shape of You" von Ed Sheeran und "Sweater Weather" von The Neighbourhood an. Bei den Alben liegt wiederum Bad Bunnys "Un Verano Sin Ti" vorn, gefolgt von "Starboy" von The Weeknd und Ed Sheerans "÷ (Deluxe)". Taylor Swift ist mit "Lover" auf Position acht und "Midnights" auf der 18 vertreten.

Aus deutscher Sicht bemerkenswert ist die Podcast-Rangliste von Spotify. Während in den drei Musik-Charts kein deutscher Act oben mitspielt, platzieren sich in den globalen Podcast-Top-20 der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes gleich fünf deutschsprachige Produktionen. Angeführt wird das Feld international von Joe Rogan (58) mit "The Joe Rogan Experience", doch bereits auf Platz zwei landet "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht (37) und Tommi Schmitt (37). "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann (45) und Olli Schulz (52), übrigens der erste sogenannte Exklusiv-Podcast von Spotify weltweit, liegt auf Rang sieben. Der True-Crime-Podcast "Mordlust" kommt auf Platz 17, "Baywatch Berlin" von Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt landet auf Position 18, "Hobbylos" von Rezo und Julien Bam direkt dahinter auf Platz 19.